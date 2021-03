ATP : Novak Djokovic va battre un record mythique de Roger Federer

Novak Djokovic va entrer encore un peu plus dans l’histoire du tennis. Deux semaines après avoir ajouté à son palmarès un 18e titre du Grand Chelem, grâce à son sacre à l’Open d’Australie, le Serbe s'apprête à battre, ce lundi, un mythique record de Roger Federer avec une 311e semaine en tête du classement ATP.

Novak Djokovic est monté sur le trône pour la première fois de sa carrière le 4 juillet 2011 à l’âge de 24 ans (et 43 jours), au lendemain de son premier sacre à Wimbledon. Sa plus longue période à la place de numéro 1 mondial est de 122 semaines d’affilée, entre le 7 juillet 2014 et le 6 novembre 2016. Loin de la meilleure performance de Federer resté 237 semaines consécutives au sommet. Il est également devancé par Jimmy Connors (160 semaines) et Ivan Lendl (157 semaines).

A la fin de l’année, «Nole», qui compte 387 victoires pour 53 défaites en tant que n°1 mondial, avait déjà égalé le record de Pete Sampras en terminant 2020 à la première place pour la sixième fois. Et il pourrait également le battre en décembre prochain. 2021 pourrait ainsi être l’année de tous les records pour Novak Djokovic. Surtout s’il venait remporter les trois autres tournois du Grand Chelem pour porter son total à 21 Majeurs.

Son objectif majeur désormais pour s’affirmer comme le meilleur joueur de tous les temps. «Évidemment que j’ai en tête de remporter d’autres titres du Grand Chelem et de battre des records. Jusqu’à ce que je me retire du circuit, je consacrerai la plus grande partie de mon attention et de mon énergie à décrocher d’autres titres majeurs», avait-il déclaré après son titre à Melbourne.

Prochain rendez-vous dans un peu plus de deux mois à Roland-Garros qu’il a remporté qu’à une seule reprise en 2016. Avant Wimbledon, son deuxième jardin (5 titres) derrière l’Open d’Australie (9 sacres) et l’US Open (3 titres).