Biathlon : Nouveau podium pour Simon Desthieux sur la poursuite de Nove Mesto

Week-end presque parfait pour Simon Desthieux. Au lendemain de sa victoire sur le sprint, le Français a pris la 3e place de la poursuite de Nove Mesto (République Tchèque), ce dimanche, derrière les deux frères norvégiens Tarjei et Johannes Boe.

Le natif de Belley (Ain) ne devrait pas oublier de si tôt ces deux jours en République Tchèque. Dépité après le relais masculin, terminé à la 5e place, il a retrouvé le sourire avec le premier succès individuel en Coupe du monde de sa carrière sur le sprint, puis sa place sur la 3e marche du podium de la poursuite.

Parti en première position avec le dossard n°1, une grande première pour lui, Desthieux a parfaitement géré son premier tir avant de se faire surprendre par le vent lors de son deuxième passage derrière les cibles. Avec deux fautes, il a quitté le Top 5 mais il ne s’est jamais démobilisé pour réaliser un sans-faute sur les tirs debout et revenir dans la lutte pour le podium.

Quatrième après le dernier tir, le vice-champion du monde du sprint a su s’employer dans un dernier tour de folie pour dompter Jakov Fak (4e), Sturla Holm Laegreid (5e), Quentin Fillon Maillet (6e) ou encore Emilien Jacquelin (7e), à la lutte pour la victoire avant de commettre une erreur fatale sur son dernier tir, pour décrocher cette 3e place.

«C’était un dernier tour ultra-animé. J’avoue que je n’ai rien compris de ce qu’il se passait. Ça a été une bagarre continue jusqu’au bout. Un moment, je me suis senti battu, j’étais épuisé, mais j’ai eu un regain d’énergie, j’ai accéléré dans la bosse et ça fait un super truc à l’arrivée», s’est réjouie Simon Desthieux au micro de la chaîne L’Equipe.

Et ce n’est peut-être qu’un début, car Desthieux et les biathlètes ont rendez-vous, dès jeudi, pour la 9e étape de la Coupe du monde toujours à Nove Mesto avec encore au programme un sprint et une poursuite…