Coupe de France : l'OM éliminé par les amateurs de Canet (2-1)

L'OM a été éliminé à la surprise générale par Canet (2-1), club de National 2, dimanche lors des 16es de finale de la Coupe de France.

La saison très compliquée des Marseillais vient de connaître un nouvel épisode. Alors que le club phocéen traverse des semaines très agitées sur le terrain mais en coulisses surtout, c'est une humiliation qu'ont enregistré les hommes de Nasser Larguet, qui dirigeait son dernier match sur le banc.

Comme contre Andrézieux, il y a deux saisons, l'OM est tombé contre une équipe de National 2. L'équipe catalane, qui accueillait les Marseillais à Perpignan, s'est d'ailleurs qualifiée grâce à deux jolis buts. Le premier, un coup franc «à la Juninho» de Jérémy Posteraro (20e) avant un contre parfait conclu par Yohan Baï (71e).

Si Arkadiusz Milik, recrue hivernale en provenance de Naples, avait relancé Marseille (38e), les coéquipiers de Yohann Pelé ont été catastrophiques tout au long de la rencontre. Se montrant incapables de faire la différence et d'être supérieurs au Canet qui aura été professionnel et parfait pendant toute la partie.

«C'est la honte… il n’y a pas de mots, on a fait de la m*****et il faudra payer, a confié Boubacar Kamara après la rencontre. Le résultat est juste. On joue contre une N2, on est professionnels, on ne doit pas perdre, c’est une grosse erreur.»

Les éliminations de l'OM contre des clubs amateurs depuis 2008.





2008 : Carquefou (CFA2, 0-1)



2012 : Quevilly (National, 2-3)



2015 : Grenoble (CFA, 3-3 puis 4-5 tab)



2018 : Andrézieux (N2, 0-2)



2021 : Canet en Roussillon (N2, 1-2) pic.twitter.com/axNUx8fDkX — Cultifoot (@Cultifoot) March 7, 2021

«C’est une grande déception, a confié Larguet qui va donc retourner diriger le centre de formation olympien. On attendait une équipe qui devait prendre la main sur cette rencontre. C’était à nous de monter le niveau de jeu, on a vu beaucoup de déchets.»

Jorge Sampaoli, qui va prendre en main l'équipe dès lundi, aura donc un très gros chantier qui va se présenter à lui. Alors que beaucoup saluaient l'intérim de Nasser Larguet permettant au moins d'apaiser les têtes des joueurs, cette élimination ne va rien arranger…