«La douleur (au nez) était trop forte» : Joël Tambwe Djeko revient sur son abandon face à Tony Yoka

Joël Tambwe Djeko a abandonné à quelques secondes de la fin. Dominé par Tony Yoka, qui s’est emparé vendredi de la ceinture des poids lourds de l’Union européenne, le Belge a expliqué, dans l’Equipe, avoir renoncé dans la 12e et dernière reprise en raison d’une blessure au nez.

Tout au long du combat, Djeko a essuyé les coups du Français, remonté après l’épisode de la gifle pendant la pesée. Et l’enchaînement de Yoka dans le dernier round a fait plier le Belge. S’il a longtemps tenu, la douleur est devenue trop forte.

«J’avais la cloison nasale du nez déplacée depuis le septième round, a-t-il révélé dans le quotidien sportif. Cela n’a l’air de rien mais cela fait un mal de chien. J’ai tenu. Je me parlais à moi-même en me répétant : ‘Avale la douleur’. Je ne voulais pas lâcher, j’ai tenu mais cela m’a gêné et créé mon manque d’activité sur le ring.»

Cette blessure n’a pas échappé au champion olympique tricolore à Rio en 2016, qui a appuyé là où ça fait mal. «Yoka s’en est aperçu, il visait mon nez. La douleur a freiné mes élans en me faisant hésiter. Je me disais : ‘Si tu t’exposes, tu risques un contre encore plus fatal’. C’est cette douleur au nez qui m’a forcé à arrêter», a indiqué Djeko, également touché à l'oeil.

Avant de revenir sur le coup, «un petit jab», qui l’a poussé à renoncer. «Quand il m’enchaîne dans le coin, ses gros coups passent à côté. Il touche mes épaules, l’arrière de mon crâne. Je le contre d’une droite, il me met juste un petit jab pour reculer et prendre son élan. Là, à cet instant, la douleur était trop forte», a-t-il confié.

Il ne restait pourtant que quelques secondes à tenir avant la fin du combat, mais Joël Tambwe Djeko n’en avait pas conscience. Ce qui explique son abandon. «Mon coin ne m’a pas dit qu’il ne restait que quelques secondes, a précisé Djeko. Je pensais qu’il restait encore deux minutes.» L’issue aurait toutefois été la même avec une dixième victoire chez les pros pour Tony Yoka dont «La Conquête» se poursuit sans accroc.