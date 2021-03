Ligue 2 : Le club de Châteauroux bientôt racheté par un prince saoudien ?

Châteauroux dans les mains d’un prince saoudien ? Le club castelroussin, actuellement lanterne rouge de Ligue 2, serait sur le point d’être vendu au prince Abdallah ben Moussaed, déjà propriétaire de plusieurs clubs dont Sheffield United en Angleterre.

Avec huit points de retard sur le barragiste (Guingamp), Châteauroux semble promis à la descente en National à dix journées de la fin de la saison. Mais sa situation sportive ne devrait pas empêcher son rachat, qui serait tout proche d’aboutir. Dans une interview à l’AFP, le prince saoudien a indiqué avoir donné son feu vert au PDG de son groupe United World pour «conclure l’accord avec Châteauroux». Un accord qui devrait être annoncé «bientôt».

Et la perspective d’une probable relégation n’a pas découragé ce riche investisseur, dont la fortune personnelle est estimée à 200 millions d’euros. «Notre projet n’est pas d’acheter des clubs de troisième division, nous achetons en première division, Sheffield United (monté de Championship en Premier League, ndlr) était l’exception, et maintenant Châteauroux est l’exception», a confié le prince Moussaed, qui nourrit de grandes ambitions pour La Berrichone.

«Nous avons constaté qu’il y avait une possibilité de relégation, mais nous avons la possibilité de remonter rapidement, et dans quelques années nous serons au plus haut niveau en France», a assuré celui qui est passé de l’industrie du papier au sport il y a une dizaine d’années.

Et après avoir pris une part majoritaire dans le club belge du Beerschot en 2018 et ajouté à son portefeuille le Kerala United FC (D2 indienne) et Al-Hilal United (D2 émiratie) à Dubaï en 2020, il prévoit d’acquérir «entre six et huit clubs» dans le monde. Dont Châteauroux.