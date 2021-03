OM, Sampaoli, Pochettino… les confessions de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, entraîneur de Leeds, s’est confié au Canal Football club sur son expérience au stade Vélodrome de l’OM, sur le football anglais mais aussi sur le technicien du PSG, Mauricio Pochettino.

Sa parole est d’or. L’entraîneur argentin, actuellement en Premier League, a offert sur Canal+ une interview dans laquelle il est revenu sur son passage du côté de Marseille et notamment sur l’ambiance au stade Vélodrome. «Avoir été au Vélodrome, dans ce stade plein avec les supporters dans les virages, il faut y être pour le vivre... le vivre en étant acteur, a-t-il expliqué. C'est une chose d'aller voir un Classico OM-PSG, c'en est une autre d'être l'entraineur lors d'un classico parce que les évènements du match ont un impact sur notre propre corps. Pour moi, tout ça est extraordinaire.»

Alors que son disciple, Jorge Sampaoli va prendre ses fonctions cette semaine sur le banc de l’OM après l’intérim de Nasser Larguet, l’Argentin, passé également par Lille, a eu quelques mots sur lui. «C'est un entraîneur très connu, il a été sélectionneur de l'Argentine, du Chili, il a remporté des titres importants en Amérique du Sud, il a entraîné en Europe. Donc peu importe l'avis que je donne, son parcours parle pour lui», a-t-il indiqué.

En revanche, il s’est montré un peu plus élogieux sur Mauricio Pochettino, actuellement sur le banc du PSG. « Il est une référence du football dans le monde, a confié «El Loco». (Au PSG) il a dû s'adapter immédiatement et il a gagné un très grand match contre Barcelone. C'est une belle preuve des capacités de Mauricio, de son influence, sur le plan footballistique, tactique et dans la gestion des grands joueurs. Savoir gérer des grands joueurs, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup d'affection pour lui, de gratitude, je l'aime beaucoup. Les entraîneurs, nous sommes qui nous sommes grâce aux joueurs que nous avons entraîné et qui nous ont fait gagner, ils alimentent notre prestige. Maintenant, Mauricio est au sommet et il le mérite.»