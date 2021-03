Ski : la très mauvaise affaire d’Alexis Pinturault dans la course au gros globe

Alexis Pinturault a vu fondre son avance au classement général de la Coupe du monde. Parti avec le dossard n°1, le Français a pris seulement la 15e place du super-G de Saalbach (Autriche) remporté par son rival Marco Odermatt. S’il est toujours leader, le skieur de Courchevel n’a plus que 81 points d’avance sur le Suisse.

Un Français a brillé sur cette manche. Mais ce n’est pas celui qui était attendu. A 24 ans, Matthieu Bailet a signé le premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Le Niçois, dont le meilleur résultat était jusqu'ici une 8e place, a terminé deuxième derrière l’intouchable Odermatt, auteur d’une course parfaite. «C’est magnifique, de la folie. Un petit rêve de gosse qui se réalise. C’est juste génial», s’est félicité Bailet.

Pinturault a été, lui, moins à la fête en terminant très loin du podium et à plus de deux secondes du vainqueur. Sur une piste piégeuse, il a pris le risque de partir en premier. Un choix perdant mais assumé. «Choisir le dossard 1, c’est toujours risqué sur une piste avec beaucoup de mouvements de terrain mais sinon c’était le 15 ou le 17 et j’ai pris ce risque, les jours précédents ça fonctionnait pas mal», a-t-il indiqué.

Un risque qui pourrait lui coûter cher dans la course au gros globe de cristal. Car à six courses de la fin de la saison (une descente, un super-G, deux géants et deux slaloms, une discipline jamais disputée par Odermatt), l’écart avec Marco Odermatt, qui avait pris la cinquième place samedi de la descente, s’est considérablement réduit.

Mais Alexis Pinturault ne panique pas et se veut confiant. «Marco Odermatt est vraiment dans une bonne forme, au classement général, ça se resserre mais c’est normal. On sort d’un week-end de vitesse et je ne m’en fais pas.» Et si le programme laisse a priori la main à Pinturault, il n’a plus le droit à l’erreur dans son duel avec le Suisse. Dès le week-end prochain à Kranjska Gora (Slovénie) avec un géant, dont les deux hommes se disputent aussi le petit globe de la spécialité, et un slalom.