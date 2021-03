UFC : Amanda Nunes a anéanti son adversaire avec une impressionnante soumission dès le premier round (vidéo)

Insubmersible ! En à peine deux minutes, Amanda Nunes a anéanti Megan Anderson dès le premier round, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC 259 à Las Vegas pour conserver sa ceinture des poids plumes.

La Brésilienne n’a pas failli à sa réputation de meilleure combattante de l’histoire. Première à posséder deux ceintures dans deux catégories de poids, elle n’a laissé aucune chance à son adversaire. Après une première minute d’observation, Nunes a décoché une lourde droite qui a complétement sonné l’Australienne. Emmenée au sol, elle a contré la tentative d’Anderson.

Après avoir mis sur le dos sa challengeuse, Amanda Nunes a achevé le travail avec un armbar parfaitement exécuté qui a poussé Megan Anderson à renoncer. Une véritable démonstration de celle qui est également détentrice du titre des poids coqs. Et il ne sera pas facile de la déposséder de ses deux ceintures.

«Je deviens plus forte, je m’améliore et je me sens très bien dans cette catégorie de poids. Personne ne va m’arrêter, a-t-elle lancé à l’issue de son combat. Je vais prendre ma retraite invaincue et avec les deux ceintures à la maison». La concurrence est prévenue.