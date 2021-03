Tennis : un nouveau retour gagnant pour Roger Federer ?

Roger Federer n’est plus apparu sur un court pour un match officiel depuis le 30 janvier 2020. Plus de treize mois et deux opérations au genou droit plus tard, l’ancien n°1 mondial va faire son retour cette semaine au tournoi de Doha. Et à bientôt 40 ans, il revient avec envie et détermination.

Il sera la principale attraction dans la capitale du Qatar. Tous les projecteurs seront braqués sur lui après plus d’un an à soigner son genou loin du circuit. Et avant de renouer avec la compétition, il a préféré prendre son temps pour se reconstruire et revenir dans les meilleures conditions. Sans jamais penser à raccrocher sa raquette. «La retraite n’a jamais été une option», a-t-il assuré.

Et c’est avec une grande détermination qu’il s’apprête à faire son come-back. «Ça a été un chemin long et difficile, je sais que je n’ai pas encore atteint la ligne d’arrivée. Mais je me sens bien, ça se passe très bien à l’entraînement, je suis gonflé à bloc», a-t-il confié. Reste à savoir comment cela se traduira sur le court, lui qui n’a jamais connu une absence aussi longue en 20 ans de carrière.

Sa plus longue période d’inactivité avait été de six mois entre juillet 2016 et janvier 2017. Et son retour avait été couronné de succès avec son sacre à l’Open d'Australie dès son retour, puis à Wimbledon six mois plus tard. Pourra-t-il rééditer le même exploit dans un contexte complétement différent ? Sa semaine qatarie devrait apporter quelques éléments de réponses, notamment sur l’état de son genou qui suscite chez lui plus d’appréhension que son niveau.

«Pour moi, jouer au tennis c’est comme faire du vélo : je sais faire. Ça ne m’inquiète pas. Ma préoccupation principale, c’est le genou. J’ai eu deux opérations l’an passé. C’est un défi que je n’ai jamais expérimenté. (…) Les trois ou cinq prochains mois vont m’en dire beaucoup sur où j’en suis, comment ça va réagir en jouant plus, en voyageant plus», a indiqué le Bâlois.

Et s’il a eu vision de lui avec le trophée à Doha, «les résultats sont secondaires» et son principal objectif reste comme chaque saison Wimbledon, où il rêve d’un 9e sacre. «J’espère que je serai à 100 % d’ici Wimbledon. C’est alors que la saison commencera pour moi», a-t-il déclaré.

Avant de se poursuivre aux JO de Tokyo, où il pourrait conquérir la médaille d'or en simple pour compléter son incroyable palmarès ? «Actuellement, l’horizon ne va que jusqu’à Wimbledon et, ce qui est important, c’est de se concentrer sur les prochains mois», a déclaré l’homme aux 20 Grands Chelems. Sa présence au Japon dépendra de l'état de son genou. Tout comme les suites qu'il souhaitera donner à sa carrière…