Châteauroux : le nouveau propriétaire saoudien a fait fortune dans le papier toilette

Nouveau propriétaire de Châteauroux (Ligue 2) depuis ce mardi, le prince saoudien Abdullah bin Mosaad a notamment fait fortune dans le papier toilette.

A la tête d’une fortune estimée à près de 200 millions d’euros, le propriétaire des clubs de Sheffield United (Premier League anglaise), Kerala United FC (Inde), K Beerschot VA (Pro League belge) et Al Hilal United (Emirats Arabes Unis) est un grand fan de football. Mais ce n’est pas dans ce domaine qu’il a d’abord «percé».

Ce père de 7 enfants, âgé de 55 ans, a lancé sa propre société, cotée en bourse, spécialisée dans le papier toilette et les serviettes. Créée en 1990, la Saudi Paper Manufacturing Company est désormais réputée dans tout le Moyen-Orient. De quoi bientôt voir des tifos avec des papiers toilettes dans le stade Gaston Petit ?

En tout cas, Abdullah bin Mosaad, qui s’est appuyé sur Michel Denisot, nommé président du club de La Berrichonne, ne manque pas d’ambitions pour Châteauroux, qu'il a donc racheté pour 2 millions d'euros via United Investments Company, sa société offshore créée en novembre 2019 et filiale de la maison mère World United Group, basée à Genève. Il devrait confier les rênes de l’équipe à Marco Simone, ancien buteur de l’AS Monaco et de Paris. Stéphane Porato, ex-gardien de l’OM, devrait le suivre. Et comme avec tous ses clubs, il voudra monter en Ligue 1. Même si Châteauroux devrait descendre en National à la fin de cette saison.

«Notre projet n'est pas d'acheter des clubs de troisième division, a expliqué le Saoudien. Nous achetons en première division [...] et maintenant Châteauroux est l'exception. Nous avons constaté qu'il y avait une possibilité de relégation, mais nous avons la possibilité de remonter rapidement, et dans quelques années nous serons au plus haut niveau en France.» Au centre de la France, Châteauroux sera-t-il bientôt le centre du football ?