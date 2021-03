«La France ira au Qatar» : Noël Le Graët opposé au boycott de la Coupe du monde 2022

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 commenceront à la fin du mois. Et si l’équipe de France décroche son ticket, Noël Le Graët a assuré qu’elle se rendra au Qatar, alors que l’hypothèse d’un boycott de la part de certaines nations a pris de l’ampleur ces derniers jours.

A quelques jours des élections à la tête de la FFF, le président a été sans équivoque sur une éventuelle participation au Mondial qatari. Si plusieurs pays, notamment la Norvège, ont émis l’idée d’un possible boycott, après les révélations du quotidien britannique The Guardian, affirmant que plus de 6.500 travailleurs migrants étaient morts depuis l’attribution du Mondial en 2010, Noël Le Graët s’y est opposé. «Le Qatar a été désigné depuis longtemps par des gens responsables, on ne va pas aller sur une remise en cause à un an de l’organisation. La France sera présente au Qatar si elle se qualifie», a-t-il indiqué dans un entretien à l’AFP.

Champions du monde en titre, les Bleus entameront leur campagne de qualification, le 24 mars prochain, face à l’Ukraine, dans un Stade de France à huis clos. «J’aurais bien voulu avoir quelques spectateurs», a regretté Noël Le Graët. Didier Deschamps et ses hommes se déplaceront ensuite au Kazakhstan (28 mars) puis en Bosnie (31 mars). La Finlande figure également dans leur groupe.

Pour se qualifier directement et pouvoir défendre leur titre en novembre et décembre 2022, les Tricolores devront terminer à la première place. Une tâche loin d’être insurmontable pour les coéquipiers d’Hugo Lloris qui partiront avec l’étiquette de favoris au regard de leur statut. Et même en cas d’accident de parcours, ils sont assurés de disputer les barrages après avoir terminé à la première place de leur groupe en Ligue des nations. Il faudrait donc une incroyable déconvenue pour que la France ne soit pas présente au Qatar.