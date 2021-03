Les JO de Tokyo vont se dérouler sans spectateurs étrangers

Le gouvernement japonais aurait décidé mardi de ne pas autoriser les spectateurs en provenance de pays étrangers à venir assister aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), a révélé l’agence de presse Kyodo News.

Cette mesure a été prise dans le cadre des efforts visant à empêcher la propagation du nouveau coronavirus, ont déclaré mardi des responsables en connaissance de cause.

Le gouvernement et le comité d'organisation japonais des JO de Tokyo devraient tenir une réunion avec le Comité international olympique dans le courant du mois de mars afin d’officialiser l’absence du public venu de l’étranger.

