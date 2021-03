OM : Philosophie, mercato, supporters… ce qu'il faut retenir de la conférence de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur de l’OM, a été présenté ce mardi à la presse et a livré quelques messages sur ses envies à la tête du club phocéen.

Après avoir dirigé ses premières séances d’entraînement lundi et mardi et avant son premier match sur le banc marseillais, mercredi, contre le Stade Rennais, le technicien argentin a livré ses premières impressions. «C’est un coach adapté à ce projet, il a fait du bon travail à l’Atlético Mineiro. Il a entrainé le Chili, a gagné la Copa America, a connu de grands joueurs en Argentine. C’est un coach moderne, avec un énorme niveau d’exigence. Je suis très content de l’accueillir», a d’abord lancé Pablo Longoria, le président de l’OM, avant de lui laisser la parole.

Pourquoi être venu à l’OM ?

«J'ai choisi l'OM pour de nombreuses raisons. C'est un club que je connais depuis longtemps. J’ai décidé de venir à Marseille pour la culture de la vie, la culture des gens. Il y a une identification populaire à ce que je vois.»

Sa philosophie de jeu

«Concernant le groupe, on a commencé à évaluer le groupe à court terme pour prendre des décisions à moyen et à long terme. La philosophie c'est de se projeter vers l'avant plutôt que vers notre camp. Le but c'est de mettre en place une philosophie de jeu, il faut retrouver les fondamentaux, le rythme, l'envie. Il faut que chaque joueur sache qu'il a la chance de porter ce maillot. Certains pourront s'y s'adapter rapidement, d'autres non. Le rôle du staff est de convaincre et séduire le groupe. Il faut redorer le blason du club.»

Donner de la joie aux supporters

«Je veux faire ressentir aux joueurs ma philosophie et ce que les supporters ressentent pour ce maillot. C'est une valeur qui s'oublie un peu dans le football actuel, alors que c'est l'essence même. Ce maillot doit nous unir. Il faut une communication d'unité avec les joueurs et les supporters. Il faut que la passion soit contagieuse. Il faut jouer pour le maillot, c'est mon message.»

Objectif Europe ?

«Si nous pouvons nous qualifier pour l'Europe, nous n'allons pas nous priver. Nous sommes dans l'analyse des solutions pour optimiser la performance des joueurs et de l'équipe.»

Le prochain mercato

«Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement.»

Marcelo Bielsa, son modèle

«Marcelo Bielsa, pour beaucoup d’entraîneurs, est une référence. Et particulièrement pour moi. Je me sens proche de lui dans le jeu, mais je ne suis pas ici pour l'imiter, j'ai ma façon pour faire changer les choses. Je viens pour un projet ancré sur le moment présent. Il faut redonner de la joie et de la fierté aux supporters. Ça ne m'intéresse pas qu'on se souvienne de moi à long terme je suis là pour changer la dynamique et donner du plaisir aux gens à court terme.»

La concurrence en Ligue 1

Je n'ignore pas la réalité, je sais la différence qu'il y a avec les équipes en haut du classement de la Ligue 1. On a parlé avec Pablo Longoria et Frank McCourt, on veut changer les choses au niveau structurel, on a eu des échanges importants entre nous. Il faut que l'histoire de ce club soit respectée.

La crise extra-sportive de l’OM

Dans un moment difficile, une crise peut donner lieu à une rupture. Hors, ce qu'il nous faut c'est de nous rassembler, nous unir. Nous devons corriger ce qui ne va pas et ne pas nous désunir. Il ne faut pas qu'il y ait de ruptures entre la direction et les supporters.