PSG-Barcelone, 8e de finale retour de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Un travail à terminer. Large vainqueur à l’aller au Camp Nou (1-4), le PSG reçoit le FC Barcelone, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions dans une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

Trois semaines après leur succès en terre catalane, le club de la capitale sera encore privé de Neymar, toujours en phase en reprise après sa blessure à l’adducteur il y a un mois. Mais le champion de France pourra compter sur Kylian Mbappé, auteur d’un triplé retentissant à l’aller, mais aussi sur Angel Di Maria, qui a effectué son retour à la compétition, le week-end dernier, en Coupe de France à Brest, et sur Marco Verratti.

Et malgré le score du match aller, les Parisiens, toujours hantés par la «remontada» vécue il y a quatre ans, ne comptent pas gérer leur avantage pour valider leur qualification pour les quarts de finale. «Nous devons gagner pour nous qualifier, ce sera notre approche dès la première minute», a assuré Mauricio Pochettino. «Il est clair que nous voulons gagner, et donc qu’il faudra attaquer. C’est important pour nous de se faire respecter à domicile, de tout donner», a insisté, de son côté, Keylor Navas. Une volonté de ne laisser aucun espoir au club catalan, qui n’en a déjà pas beaucoup.

Au cœur d’une saison compliquée et agitée, les Blaugrana s’imaginent mal reproduire le même exploit que mars 2017, surtout à l’extérieur, même s’ils ont déjà réussi une «remontada», la semaine dernière, en demi-finale de la Coupe du roi face à Séville (0-2, 3-0 a.p.). «Le match de Coupe nous a redonné énormément confiance. Mais on ne peut pas comparer une défaite 2-0 à l’extérieur à l’aller avec une défaite 4-1 à domicile. C’est bien plus compliqué. En plus, le PSG est un adversaire, très fort, qui aspire à gagner la Ligue des champions», a indiqué l’entraîneur Ronald Koeman.

Le coach néerlandais ne s’avoue pas vaincu d’avance pour autant. «Pour espérer, il faudra être efficace, réaliste, mais on va essayer ! On jouera pour gagner, a-t-il indiqué. Rien n’est impossible.» Barcelone l’a déjà prouvé et le PSG en avait en fait les frais…