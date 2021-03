Roger Federer-Daniel Evans au 2e tour du tournoi de Doha : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Il fait son grand retour. Plus de 13 mois après son dernier match officiel, Roger Federer revient, ce mercredi, sur les courts au 2e tour du tournoi de Doha contre le Britannique Daniel Evans. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur beIN Sports max 4 aux alentours de 16h.

Le Suisse n’est plus apparu sur le circuit depuis son élimination en demi-finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic en janvier 2020. Après avoir subi deux opérations du genou droit en février puis en juin, il a pris le temps de se soigner avant de renouer avec la compétition. Et c’est dans la capitale qatarie, où il sera évidemment au cœur de toutes les attentions, qu’il a choisi de reprendre. Non sans une certaine appréhension concentrée davantage sur l’état de son genou que sur son niveau.

«Pour moi, jouer au tennis, c’est comme faire du vélo, je sais faire, ça ne m’inquiète pas. Ma seule préoccupation, c’est le genou. (…) Une double opération, c’est un challenge, je n’avais jamais connu ça avant. Après la deuxième, je suis reparti de zéro», a-t-il confié, après avoir traversé des moments compliqués. «Ça été un long chemin long et difficile, je sais que je n’ai pas encore atteint la ligne d’arrivée. Mais je me sens bien, ça se passe très bien à l’entraînement, je suis gonflé à bloc», a-t-il assuré.

Mais il n’a aucune certitude sur sa capacité à recouvrer son meilleur niveau, lui qui n’a jamais connu une absence aussi longue en vingt ans de carrière. Sa plus longue période d’inactivité avait été de six mois entre juillet 2016 et janvier 2017 avant un retour couronné de succès avec son sacre à l’Open d’Australie dès son retour, puis à Wimbledon six mois plus tard.

Le contexte est cette fois différent et le Bâlois a surtout quatre ans de plus. Si sa semaine à Doha marque le point de départ de son retour, «les trois ou cinq prochains mois vont m’en dire beaucoup sur où j’en suis, comment ça va réagir en jouant plus, en voyageant plus», a affirmé Federer, qui espère «être à 100% pour Wimbledon» son principal objectif de sa saison.

En attendant le rendez-vous sur le gazon londonien, il attend de voir «comment mon genou va encaisser les vols transatlantiques, les changements de fuseaux horaires, comment il tient le coup dans des matchs en trois sets gagnants, en jouant quatre jours de suite, ou trois sets très intenses face aux meilleurs. Toutes ces questions, j’ai besoin d’y répondre». Et il aura des premiers éléments de réponse à ses interrogations face à Daniel Evans.