Thierry Henry adorerait entraîner Arsenal

Thierry Henry, libre depuis son départ de Montréal, a confié son désir d’entraîner un jour le club d’Arsenal où il a brillé en tant que joueur.

Parti, pour raisons personnelles du Canada le 25 février dernier, l’ancien attaquant de l’équipe de France, qui est rentré à Londres, a vu son nom revenir avec insistance ces derniers jours pour prendre la succession (l’été prochain ?) de Mikel Arteta sur le banc des Gunners.

Interrogé par le magazine Four Four Two, Thierry Henry a confié qu’il rêverait revenir à Arsenal même si pour le moment, il n’y a absolument rien de concret.

«Si vous demandez à un fan d'Arsenal s'il souhaite entraîner Arsenal un jour, il vous dira oui, a d’abord expliqué celui qui a notamment entraîné Monaco quelques mois. Si vous demandez à un fan d'Arsenal s'il souhaite marquer un but pour Arsenal, il vous dira oui. [...] , si vous me demandez si un jour je voudrais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si je rêve, oui je rêve. Mais quand vous ne rêvez pas, vous êtes réveillé et il y a une réalité. Est-ce que j'adorerais entraîner Arsenal ? Oui. Est-ce que j'adorerais aller à Barcelone ? Oui. Voudrais-je jouer à nouveau pour Arsenal ? J'adorerais jouer à nouveau pour eux, mais la réalité est que je ne peux pas !»

Alors Titi Henry bientôt manager d'Arsenal ? Réponse dans quelques mois. D'autant que Mikel Arteta, ancien adjoint de Pep Guardiola, qui a du mal à ramener le club vers le Big 4, serait dans la short-list de Joan Laporta, récemment élu président du FC Barcelone.