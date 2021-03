Brésil : le Maracana renommé le stade du Roi Pelé

Le mythique stade Maracana, situé à Rio de Janeiro, va changer de nom et porter celui du légendaire Pelé.

Les députés de l’assemblée législative de l’état de Rio ont voté, mardi soir, une loi promulguant le renommage de l’enceinte en stade Edson Arantes do Nascimiento-Rei Pelé.

Le texte précisant toutefois que seul le stade change de nom et non le reste du complexe sportif qui comprend un stade d’athlétisme et une salle omnisport entre autres.

Agé de 80 ans, Pelé a disputé plusieurs rencontres dans ce stade pour le Brésil et y a inscrit son 1.000e but en 1969, sous les couleurs de Santos, contre Vasco da Gama.

«C'est un hommage fort à un homme reconnu dans le monde entier pour son héritage laissé dans le football brésilien et pour les services rendus à notre pays», a déclaré le député responsable du projet.

Claudio Castro, gouverneur par intérim de l’Etat de Rio, a désormais deux semaines pour approuver ou non cette décision.

Inauguré en juin 1950, le Maracana, qui se nommait initialement le «Stade municipal», puis le «stade du journaliste Mario Filho» en 1966, n’a jamais réellement porté son nom. Il s’agit tout bonnement du nom du quartier dans lequel il se situe. S’il est légendaire, ce stade a toutefois été le théâtre de la finale du Mondial perdue en 1950 contre l’Uruguay et surtout du célèbre 1-7 contre l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde 2014.