Doha : Roger Federer réussit son retour sur le circuit

Retour gagnant pour Roger Federer. Éloigné des courts pendant plus de 13 mois, après deux opérations du genou droit, le Suisse a éliminé le Britannique Daniel Evans lors de son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Doha (7-6, 3-6, 7-5).

Un dernier revers long de ligne a fini par faire craquer le Britannique. L’homme aux 20 Grands Chelems ne pouvait pas mieux signer son come-back sur le circuit 405 jours après son dernier match officiel, en demi-finale de l’Open d’Australie 2020. Tout n’a pas été parfait pour le Bâlois, qui a semblé parfois être un peu sur le retenu, mais son corps a tenu tout au long des 2h24 de jeu et il a gratifié le public présent dans les tribunes des quelques coups bien sentis. «C’est bon d’être de retour, bien sûr c’est encore meilleur de gagner», s’est-il réjoui à l’issue de la rencontre.

S’il avait quelques appréhensions pour son retour à la compétition dans la capitale qatarie, où tous les projecteurs étaient braqués sur lui, il a de quoi être rassuré. Même s’il n’a pas tout réussi et qu’il a parfois été en difficulté face à un adversaire qui a été son partenaire d’entraînement ces 15 derniers jours. S’il a pu s’appuyer sur son service (13 aces), il a été fragile à plusieurs reprises dans l’échange, au fond de court comme à la volée, avec de nombreux coups qui lui ont échappé.

Mais, après avoir baissé de rythme et concédé la 2e manche, il a aussi su accélérer et se monter plus incisif en fin de match pour prendre le meilleur sur Daniel Evans, qui a commis des erreurs dont le Suisse a su profiter. Et c’est sur ce revers long de ligne qu’il a fait la différence dans cette partie très accrochée. Du travail bien fait après beaucoup de sacrifice pour retrouver la compétition. «Ça a été une route longue et difficile, c’est un énorme défi de revenir à mon âge, mais ça valait le coup, parce que j’ai joué un bon match», a-t-il indiqué.

Reste à savoir comment son genou va réagir après un si long combat. «Avec la fatigue, vous ne savez pas vraiment si c’est les muscles ou autre chose, mais l’important, c’est comment je vais me sentir demain (jeudi, ndlr)», a confié Roger Federer. Il aura la réponse au réveil, à quelques heures de revenir sur le court pour affronter le Géorgien Nikoloz Basilashvili en quarts de finale.