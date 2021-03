Ligue 1 : L'OM s’impose contre Rennes pour la première de Sampaoli (1-0)

Débuts réussis pour Jorge Sampaoli. Pour le premier match de l'entraîneur argentin sur le banc, l'OM s'est imposé, ce mercredi, contre Rennes (1-0) en match en retard de la 22e journée de Ligue 1.

Cette rencontre avait la particularité de voir deux nouveaux entraîneurs à la tête de leur club s’affronter. Et si l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se sont longtemps neutralisés, les Olympiens sont parvenus à trouver l’ouverture dans les derniers instants pour décrocher une précieuse victoire leur permettant de remonter à la 6e place. Et de continuer à croire à une qualification européenne si un des quatre premiers (Lille, le PSG, Lyon, Monaco) venait à remporter la Coupe de France.

Mais la formation phocéenne, qui a touché le fond dimanche après son élimination en Coupe de France par les amateurs de Canet-en-Roussillon, n’est pas encore totalement guérie pour autant. Longtemps tenus en échec et malmenés par les Bretons au stade Vélodrome, les coéquipiers de Steve Mandanda, qui n’avaient remporté qu’un seul de leurs 11 derniers matchs de Ligue 1, ont évité le pire avec la barre transversale trouvée par Martin Terrier (75e).

Mais le banc marseillais a fait la différence. Sur un centre de Luis Henrique, lancé par Sampaoli à l’heure de jeu, Michaël Cuisance, entré en jeu seulement quelques minutes plus tôt, a libéré son équipe avec son premier but en Ligue 1 d’un coup de tête (88e).

L’ancien sélectionneur du Chili, très actif tout au long de la rencontre dans sa zone technique, a pu mesurer l'ampleur du travail qui l’attend avant la réception, samedi, de Brest. Tout comme Bruno Genesio dont l’équipe a enchainé un 9e match sans victoire avec cette 6e défaite consécutive.