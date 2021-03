Ligue des champions : Malmené, le PSG se qualifie pour les quarts de finale après son nul contre Barcelone (1-1)

Cette fois, il n’y a pas eu de remontada. Après sa large victoire au match aller (1-4), le PSG a validé, ce mercredi, sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec son nul contre le FC Barcelone (1-1). Mais le club de la capitale peut remercier Keylor Navas qui a évité un nouveau désastre à son équipe.

Si au Camp Nou, Kylian Mbappé avait été l’homme de la soirée avec son triplé, le gardien costaricain a été le grand monsieur de ce 8e de finale retour au Parc des Princes. Et si Paris est encore en course et n’a pas subi une nouvelle débâcle, qui aurait fait grand bruit, il le doit essentiellement à l’ancien portier du Real Madrid.

A part sur la frappe en pleine lucarne de Lionel Messi (37e), sur laquelle il n’a rien pu faire, il a été héroïque et multiplié les prouesses sur sa ligne. Il a réalisé pas moins de neuf arrêts tous aussi décisifs les uns que les autres. Et notamment sur le penalty de Messi juste avant la pause.

Sur une faute de Layvin Kurzawa, l’Argentin avait la possibilité de donner l’avantage à son équipe. Mais Keylor Navas est parti du bon côté et a détourné sur sa barre la tentative du sextuple Ballon d’or. Et cet arrêt a été le tournant dans cette rencontre, permettant à son équipe de ne pas plonger tout en dégoutant ses adversaires.

Car avant ça, il avait déjà repoussé sur sa barre une frappe de Dest et annihilé les actions d’Ousmane Dembélé. S’il a été un peu moins sollicité en seconde période, il a encore été décisif sur une tête de Sergio Busquets. «Il a fait un match énorme, ses actions prouvent toutes ses qualités. C’est un top gardien mondial et ça s’est vu ce soir», a déclaré Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport au coup de sifflet final.

Avec cette nouvelle prestation hors-norme, il a confirmé qu’il est l’une des meilleures recrues de l’ère QSI qui ne l’avait acheté que pour 15 millions d’euros à l’été 2019. Et avec Navas, triple vainqueur de la compétition avec le Real, le champion de France peut continuer à rêver plus grand, même s’il ne pourra pas faire des miracles à chaque match.

Surtout si ses coéquipiers affichent la même fébrilité que lors de ce 8e de finale retour et qui n’était pas sans rappeler la remontada vécue quatre ans plus tôt. Loin du visage affiché en Catalogne, Marquinhos et ses coéquipiers ont subi pendant pratiquement en grande partie de la rencontre, provoquant notamment la colère de leur entraîneur à la pause.

Et c’était complétement contre le cours du jeu qu’ils ont ouvert le score, après une faute de Clément Lenglet sur Mauro Icardi dans la surface de réparation. Après avoir eu recours à l’assistance vidéo, l’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty converti par Kylian Mbappé (31e).

Une maigre consolation face à la prestation du vice-champion d’Europe qui a pu mesurer que la route est encore longue jusqu’à Istanbul, théâtre de la finale en mai prochain. Mais en quarts de finale, il devrait pouvoir compter sur Neymar.

