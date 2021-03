NBA : LeBron James toujours en tête des ventes de maillot en France

Roi sur les terrains et auprès des fans. Champion en titre avec les Lakers de Los Angeles, LeBron James est également celui qui vend le plus de maillots en France.

Une information encore plus importante quand l’on sait que l’Hexagone est le premier marché européen en merchandising pour la NBA. Or, pour la deuxième année de suite, «King James» et sa bande sont les plus bankables en termes de ventes de jerseys.

Le joueur natif d’Akron (Ohio) reste donc sur le trône, devant la gachette des Warriors de Golden State, Stephen Curry, et Kevin Durant, des Nets.

La franchise de Brooklyn place également deux autres de ses stars au pied du podium avec Kyrie Irving et leur recrue James Harden. Le double MVP en titre, le Grec Giannis Antetokounmpo, arrive à la 6e place.

Dans le classement des franchises, Les Lakers devancent les Celtics de Boston et les Nets de Brooklyn avec leur recrutement quatre étoiles.

A la quatrième place, les Warriors de Golden State font toujours recette, devant les Bulls de Chicago (5e).