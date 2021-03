PSG-Barça : Paris veut définitivement laver l'affront de la «remontada»

Le souvenir est encore tenace. Tout juste quatre ans après, l’ombre «remontada» flottera forcément au-dessus du Parc des Princes, ce mercredi, au coup d’envoi du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Barcelone. Mais le champion de France, large vainqueur à l’aller (1-4), a l’occasion de l’enterrer une fois pour toute.

Paris a pris une partie de sa revanche sur cette terrible soirée du 8 mars 2017 il y a trois semaines au Camp Nou. Porté par Kylian Mbappé, auteur d’un triplé retentissant, le club de la capitale a terrassé le Barça sur sa pelouse au terme d’une prestation parfaitement maîtrisée. Mais même si aucune équipe ne s’est qualifiée en C1 après avoir perdu à domicile la manche aller par trois buts d’écart, rien n’est jamais acquis d’avance en football. Et les Parisiens le savent mieux que personne. Ils doivent encore terminer le travail dans l’antre de la Porte d’Auteuil pour laver définitivement l’affront et valider leur qualification pour les quarts de finale.

Pour éviter de connaître un nouveau scénario dramatique, les joueurs de Mauricio Pochettino comptent faire abstraction du résultat à l’aller. «Pour nous, le score de départ est de 0-0. Et on doit penser que pour se qualifier, il faut gagner», a indiqué le coach argentin. Pas question donc de gérer l’avance comme les partenaires de Thiago Silva avaient eu trop tendance à le faire quatre ans plus tôt.

«Il est clair pour nous que, pour se qualifier, il faut gagner ce match. On a la même envie qu’à l’aller. On doit utiliser notre marge mais on ne va pas faire moins d’efforts qu’à l’aller. On est suffisamment intelligent pour savoir que le Barça est un adversaire dangereux. On a toujours le même respect pour Barcelone. À aucun moment, on ne se sent supérieur. L’état d’esprit ne doit jamais changer», a ajouté, de son côté, le gardien Keylor Navas.

Neymar encore forfait

Et le vice-champion d’Europe aura une grande partie de ses armes pour porter l’estocade aux Blaugrana. Si Neymar, toujours en phase de reprise après sa blessure à l’adducteur, sera à nouveau forfait face à son ancien club, il pourra compter sur Angel Di Maria, de retour le week-end dernier en Coupe de France à Brest, sur Marco Verratti, mais surtout sur Mbappé. S’il a connu un passage à vide en début d’année, le champion du monde tricolore, tancé pour ses performances sur la scène européenne, a retrouvé des couleurs avec ses trois buts en Catalogne, puis ses doublés à Dijon et Brest et sera encore la principale arme offensive pour anéantir les derniers espoirs barcelonais.

Et ils sont minces dans les rangs catalans. Au cœur d’une saison compliquée et agitée, les Blaugrana, qui sont sur une série de 16 matchs sans défaite en Liga, s’imaginent mal reproduire le même exploit qu’en mars 2017, surtout à l’extérieur, même s’ils ont déjà réussi une «remontada», la semaine dernière, en demi-finale de la Coupe du roi face à Séville (0-2, 3-0 a.p.). «Le match de Coupe nous a redonné énormément confiance. Mais on ne peut pas comparer une défaite 2-0 à l’extérieur à l’aller avec une défaite 4-1 à domicile. C’est bien plus compliqué. En plus, le PSG est un adversaire, très fort, qui aspire à gagner la Ligue des champions», a indiqué l’entraîneur Ronald Koeman.

Le coach néerlandais ne s’avoue pas vaincu d’avance pour autant. «Pour espérer, il faudra être efficace, réaliste, mais on va essayer ! On jouera pour gagner, a-t-il indiqué. Rien n’est impossible.» Et une grande partie des espoirs reposent, comme souvent, sur Lionel Messi, qui vivra peut-être sa dernière rencontre européenne avec le Barça (avant de rejoindre le PSG ?), alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain.

«Si on espère remonter, on aura besoin de tous les joueurs à leur meilleur niveau. On en est capable, si Leo fait l’un de ses meilleurs matchs, alors tout est possible, a assuré Koeman. C’est un joueur qui peut faire basculer n’importe quel match, à n’importe quel moment. Mais ça ne dépendra pas que de Leo. Il y a d’autres joueurs aussi. Ça dépendra du début du match, si on est capable de rivaliser…» Comme l'a rappelé Mauricio Pochettino, tout dépendra de son équipe. Si le PSG, qui en fait également une question d’honneur et de fierté, affiche avec la même volonté, envie, solidarité et détermination qu'au match aller, il sera très difficile pour les Barcelonais de rivaliser. Dans le cas contraire…