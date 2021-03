Doha : Roger Federer battu dès son 2e match

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Roger Federer. Au lendemain de son retour gagnant sur le circuit, Roger Federer a été éliminé, ce jeudi, par le Géorgien Nikoloz Basilashvili en quarts de finale du tournoi de Doha (6-3, 1-6, 5-7).

Le Suisse attendait des réponses après passé plus de 13 mois passés loin du circuit à soigner son genou droit. Son plus longue absence en 20 ans de carrière. Et la principale, c’est qu’il n’a pas encore recouvré tous ses moyens physiques. Mais il s’en doutait avant de débarquer dans la capitale qatarie. Et son élimination est venue confirmer son sentiment. «Je ne suis pas encore à 100%, je le vois, je le sens», a-t-il confié à l’issue de la rencontre.

Visiblement éreinté par son match de reprise disputé la veille, avec près de 2h30 passé sur le court pour écarter le Britannique Daniel Evans, il n'a pas tenu le rythme et a baissé en intensité au fil de la rencontre. Après avoir empoché la première manche, le Bâlois a commis de plus en plus de fautes, permettant à son adversaire de revenir dans la partie, sans jamais parvenir à hausser son niveau de jeu pour reprendre le dessus. Et s’il s’est procuré une balle de match dans le dernier set, il n'a pas été en mesure de conclure et a fini par s’incliner. Presque logiquement.

Malgré la déception, il n’en retire pas moins quelques motifs de satisfaction de ce retour à la compétition. «Je reviens de tellement loin que je suis heureux d’avoir été capable de jouer deux matchs coup sur coup en trois sets», s’est réjoui Roger Federer, en maintenant le cap sur la saison sur gazon et Wimbledon. «L’objectif est d’être à 100% pour la saison sur gazon», a-t-il rappelé. Et il a encore trois mois devant lui pour parvenir à ses fins.

Concernant sa présence au tournoi de Dubaï la semaine prochaine, il se donne encore «24 heures» avant de donner sa réponse. De son côté, Rafaël Nadal, qui ne se sentait pas encore prêt à reprendre, a décliné l'invitation. Reste à savoir ce que fera Roger Federer.