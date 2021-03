Ligue 1 : la saison 2021-2022 reprendra les 7 et 8 août

La Ligue de football professionnel a dévoilé, jeudi, les dates de reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2021-2022.

Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté le calendrier général de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison prochaine.

Ainsi, la 1re journée de la saison 2021-2022 aura lieu le week-end des 7 et 8 août 2021 pour la Ligue 1. La 38e et dernière journée a été placée au samedi 21 mai 2022 (multiplex).

Les barrages, opposant le 18e de la saison de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2, sont eux fixés les jeudi 26 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).

De son côté, la Ligue 2 reprendra ses droits le week-end du 24 juillet 2021 et s’étendra jusqu’au samedi 14 mai 2022, date de la 38e et dernière journée. Les deux matchs de Play-offs auront lieu les mardi 19 mai et vendredi 20 mai 2022.

Les Barrages de Ligue 2, opposant le 18e de Ligue 2 au 3e de National 1, ont été fixés les mercredi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).