PSG-Barça : Quel avenir pour Lionel Messi après l’élimination de Barcelone ?

Au coup de sifflet final, mercredi, au Parc des Princes, une question a rapidement surgi avec l’élimination du FC Barcelone par le PSG en 8e de finale : Lionel Messi a-t-il joué son dernier match de Ligue des champions avec le Barça ? En fin de contrat en juin, et alors qu’il a clairement affirmé sa volonté de partir l’été dernier, la fin de son aventure en Catalogne n’a jamais semblé aussi proche, même si rien n’est encore acté.

S’il était amené à aller voir ailleurs dans trois mois, il aurait sans doute aimé une meilleure sortie européenne avec son club de toujours. Car pour la première fois depuis 2007, il ne sera pas présent au rendez-vous des quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Auteur d’un but magnifique sur la pelouse du Parc des Princes, l’Argentin a pourtant tout tenté pour éviter une nouvelle désillusion, après les récentes débâcles contre l’AS Roma, Liverpool et le Bayern Munich. Mais lui, avec son penalty repoussé, et ses coéquipiers sont tombés sur un Keylor Navas impérial sur sa ligne et n’ont pu réaliser une nouvelle «remontada» comme en mars 2017.

Et cette élimination pourrait conditionner l’avenir du sextuple Ballon d’or, qu’il garde toujours secret. Barcelone et Joan Laporta, de retour à la présidence le week-end dernier, ne désespèrent pas de le convaincre de rester. Ronald Koeman voit même en la prestation de son équipe à Paris un espoir de voir Messi prolonger. «Leo constate que l’équipe est sur une phase ascendante. Avec les changements que nous avons introduits, notamment des jeunes joueurs d’avenir, je ne pense pas qu’il faille avoir de doute sur l’avenir de cette équipe. (…) Du moins, ce match ne sera pas un argument de plus pour qu’il s’en aille», a déclaré l’entraîneur néerlandais au micro de la chaine Movistar.

Le Barça en manque de trésorerie

Mais le Barça, en grande difficulté financière, aura bien du mal à assumer son important salaire à l’avenir. A moins que «La Pulga» ne fasse un effort et accepte de revoir ses émoluments sérieusement à la baisse. Dans le cas contraire, peu de clubs sont susceptibles de lui offrir la même rémunération qu’en Catalogne. Il y a Manchester City, avec la perspective d’évoluer à nouveau sous les ordres de Pep Guardiola en Angleterre, mais aussi le PSG, qui est la destination revenant le plus souvent au moment d’évoquer le futur de Lionel Messi.

Si sa priorité demeure la prolongation de Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022, le club de la capitale suit attentivement sa situation. La longue étreinte avec son compatriote Angel Di Maria à la fin de la rencontre n’a d’ailleurs pas échappé aux caméras de télévision et fait l’objet de toutes les spéculations. Ce moment de complicité pourrait laisser penser à une prochaine arrivée à Paris, où il retrouverait son ancien coéquipier et ami Neymar. Tout comme son échange avec Mauricio Pochettino. Une réunion avec son père Jorge Messi aurait même été programmée avant d’être finalement annulée. Autant d’éléments qui vont nourrir ce feuilleton durant les prochaines semaines jusqu’à ce que Lionel Messi, qui n'a jamais caché son envie d'évoluer aux Etats-Unis, ne fasse part de sa décision.