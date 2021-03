Sonny Bill Williams raccroche pour se consacrer à la boxe

Le Néo-zélandais Sonny Bill Williams a annoncé jeudi qu'il mettait un terme à sa très riche carrière de joueur de rugby pour se consacrer à celle de boxeur.

C’est une véritable légende de l’ovalie. A 35 ans, le double champion du monde de rugby à XV a confirmé qu'il ne jouerait plus avec les Sydney Roosters dans le championnat australien de rugby à XIII.

«Un grand merci au public et aux fans pour leur soutien au fil des ans, a tweeté Sonny Bill Williams. À mes nombreux coéquipiers, merci pour les leçons et l'aide apportées tout au long du chemin. Le parcours n'a pas été parfait, mais les leçons (tirées) ont contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui.»

A massive thankyou to the public & fans for all the support over years. To my many teammates, thanks for the lessons & help along the way. It wasn’t a perfect journey,



but the lessons have helped shape me into the man I’m proud to be off the field today. #AlwaysAlhamdullilah pic.twitter.com/aECnrTYCJs

— Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) March 11, 2021