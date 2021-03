Tirreno-Adriatico : Première victoire de la saison pour Julian Alaphillippe

Julian Alaphilippe a débloqué son compteur en 2021. Battu, samedi, par Mathieu van der Poel sur les Strade Bianche, le champion du monde tricolore a décroché, ce jeudi, sa première victoire de la saison en enlevant la deuxième étape de Tirreno-Adriatico longue de 202 km entre entre Camaiore et Chiusdino.

Cette fois, le Néerlandais et le Belge Wout Van Aert n’ont rien pu faire. Alors que son coéquipier Joao Almeida était seul en tête à moins de 100 mètres de l’arrivée dans la montée finale, le Français a placé une attaque décisive pour devancer en puncheur ces adversaires sur la ligne d’arrivée.

Depuis le début de l’année, il avait dû se contenter des places d’honneur avec sa 2e place du général du Tour de la Provence et sa 2e place sur les Strade Bianche. Mais ce tour de force sur les routes italiennes, qu’il affectionne tout particulièrement, lui a permis de lever les bras et regoûter aux joies du succès.

«J’étais focalisé sur ceux qui étaient autour de moi. J’y suis allé à fond. Cette victoire me rend heureux. C’est toujours un sentiment spécial de gagner. Avec ce maillot (de champion du monde) on sait qu’on est surveillé. L’équipe a fait du très bon travail. C’est un soulagement. Je suis content de les récompenser avec cette victoire», s’est félicité Julian Alaphilippe dans la foulée de son 2e succès avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules.

Au classement général, le coureur français occupe la 2e place à quatre secondes seulement du leader Van Aert, vainqueur de la 1ère étape la veille, avant la 3e étape qui mènera les coureurs de Monticiano à Gualdo Tadino (Ombrie) au terme de 219 km et de l’ascension du Poggio della Croce.

