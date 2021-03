Trophée des champions : L’édition 2021 organisée à Tel Aviv en août

C’est une grande nouveauté. Pour la première fois de l’histoire, le Trophée des champions sera organisé en Israël au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, le dimanche 1er août 2021, a annoncé, ce jeudi, la Ligue de football professionnel.

Après Shenzhen (Chine), Tanger (Maroc) ou encore Montréal (Canada), qui ont accueilli ces dernières années ce match qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, ce sont la ville côtière et son stade de 28 000 places qui ont été choisis pour organiser cette rencontre disputée une semaine avant l'ouverture de la saison 2021-2022 de Ligue 1 qui aura lieu le week-end des 7 et 8 août 2021.

«Le développement à l’international de la Ligue 1 Uber Eats reste l’une des priorités de la LFP. Notre objectif, c’est de toujours mieux exposer les clubs français à l’international, mieux faire connaître la Ligue 1 Uber Eats à l’étranger et notamment au Moyen-Orient. Cette collaboration avec COMTEC Group vient renforcer notre volonté de promouvoir le football professionnel français dans une région clé pour son développement», a indiqué Mathieu Ficot, directeur général adjoint de la LFP.

La dernière édition avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, avant que la ville hôte ne soit désignée, et reprogrammée à Lens mi-janvier. Et au stade Bollaert, le PSG avait battu Marseille grâce à des buts de Mauro Icardi et Neymar (2-1) pour décrocher le 10e Trophée des champions de son histoire. Actuellement 2e de Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, le club de la capitale est toujours en course pour essayer de défendre son titre l’été prochain.