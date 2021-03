Angleterre-France, 6 Nations : un crunch pour se remettre dedans

Enfin de retour. Après l’épisode du «cluster» de Marcoussis, le XV de France va retrouver la compétition en Angleterre, samedi, lors de la 4e journée du Tournoi des 6 nations.

Près d’un mois après leur victoire en Irlande, les Bleus, qui avaient enregistré de nombreux cas positifs de Covid-19 dont Fabien Galthié, ce qui avait obligé le report du match contre l’Ecosse, vont défier un XV de la Rose en difficulté cette année avec un bilan négatif (1 victoire, 2 défaites) et tourner la page d’un épisode qui avait poussé la ministre déléguée aux Sports à demander un rapport interne à Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby.

Mis en cause notamment pour avoir enfreint les règles du protocole sanitaire et la bulle de Marcoussis, le sélectionneur tricolore est d’ailleurs revenu sur cette période compliquée, jeudi, lors de l’annonce de son XV de départ. «Comme je l'ai déjà dit, tous mes actes, toutes nos actions, ont été dans le respect total des règles sanitaires, a-t-il confié. Nous avons respecté au mieux ce protocole sanitaire depuis le premier jour à Nice. Le protocole nous protège. La commission médicale nous accompagne et le risque zéro n'existe pas.»

L’ancien manager de Montpellier et de Toulon, qui a décidé de titulariser Matthieu Jalibert au détriment de Romain Ntamack qui revient de blessure pour ce «Crunch», espère décrocher un premier succès à Twickenham depuis 2007. C’était en match de préparation de la Coupe de la monde (21-15). Pour une victoire dans l’antre anglaise dans le Tournoi des 6 nations, il faut remonter à 2005 (17-18).

Le XV de France, très en forme avant cet épisode de Covid-19 avec ses deux victoires en Italie et en Irlande, pourront s’appuyer sur leur belle performance en décembre dernier lors de la finale de la Coupe d'automne des nations, avant de céder (22-19) après prolongation.