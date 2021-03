JO de Tokyo : L'heure de vérité pour les Bleus qui jouent leur place au Japon

Tokyo passe par Montpellier pour l’équipe de France de handball. Dans l’Hérault, Guillaume Gille et ses joueurs vont tenter de décrocher leur billet pour les JO au Japon (23 juillet-8 août), à partir de ce vendredi, dans un TQO particulièrement relevé avec la Croatie, la Tunisie et le Portugal.

A peine un peu plus d’un mois après le Mondial en Égypte, terminé à une frustrante 4e place, les Tricolores remettent le bleu de chauffe pour être présents au rendez-vous olympique. Et leur mission est simple : terminer à l’une des deux premières places de ce tournoi qualificatif. Un objectif à leur portée s’ils confirment les espoirs entrevus sur le sol égyptien, un an après la déroute à l’Euro 2020 avec une élimination dès le 1er tour. «Il faut penser à ce que cette équipe a créé sur le dernier Mondial et à s’appuyer dessus pour décrocher la qualification», a insisté Nedim Remili, sur le site de la Fédération française.

Mais tout n’a pas été parfait et cette équipe, toujours en reconstruction après avoir été habituée à tout gagner ces dernières années, a souvent joué à se faire peur. «On a, à la fois été capable d’un grand niveau de performance qui nous a fait faire d’excellents matchs, mais par moments on a été un peu limite, insuffisants, et on a frôlé la correctionnelle», a rappelé le sélectionneur, qui sera toujours privé de Nikola Karabatic, qui se remet toujours d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Et ses joueurs ne pourront se permettre le moindre relâchement face à trois adversaires à ne surtout pas prendre à la légère. Après son Mondial manqué et la démission choc de son sélectionneur Lino Cervar, la Croatie, vice-championne d'Europe en 2020, sera revancharde, tout comme le Portugal que les Bleus avaient dominé en janvier (32-23) et qui leur a souvent posé des problème , alors que la Tunisie reste imprévisible. «Ce n’est pas pour rendre la chose plus difficile que ce qu’elle n’est, mais c’est certain que face à ces équipes-là, la performance du jour et l’état d'esprit démontré seront déterminants. Tout peut se produire», a déclaré le patron tricolore.

A Mickaël Guigou et ses coéquipiers d’afficher un engagement, une détermination et une volonté sans faille pour s’éviter terrible désillusion. «On vit quelque chose à part, et ça va nécessiter un engagement spécial», a indiqué Guillaume Gille. Et il sait de quoi il parle. La dernière fois que la France avait participé à un TQO, c’était en 2008. Guillaume Gille était sur le terrain et cela s’était bien terminé pour les Bleus, qui avaient été sacrés à Pékin. En sera-t-il de même en tant que sélectionneur ? Réponse ce week-end.