Souleymane Cissokho, boxeur : «rattraper le temps perdu après 16 mois d'attente»

Souleymane Cissokho va remonter sur les rings de boxe, dans la nuit de samedi à dimanche, du côté de Dallas (États-Unis), contre Daniel Echeverria. Après seize mois sans combattre, le Français a hâte de pouvoir reprendre sa marche en avant.

Pour son deuxième combat sur le sol américain, le Parisien, qui sera aligné sur l’énorme carte de Matchroom Boxing dont le Main Event sera la revanche entre Roman «Chocolatito» Gonzalez et Juan Francisco Estrada, sera opposé à un boxeur mexicain très expérimenté qui a déjà disputé 31 combats (21 victoires, 10 défaites). Le dernier combat de Souleymane Cissokho (11 victoires en autant de combats) remonte à septembre 2019.

L'attente n'a pas été trop longue ?

Cela fait seize mois que je n’ai pas boxé, c’est très long. J’ai eu beaucoup d’annulations de combats à cause de la pandémie de Covid-19 qui touche la planète. J’ai eu aussi un combat reporté pour souci administratif (visa pour rentrer aux États-Unis). Je suis content de pouvoir retrouver le ring.

Comment avez-vous géré cette longue attente avant de remonter sur le ring ?

J’ai fait pas mal de camps d’entraînements parce qu’au final j’ai eu 5 annulations de combats pour lesquels je me préparais. J’ai continué à travailler, à me perfectionner sur pas mal de choses. Cette crise touche tout le monde donc on se doit d’être patient, de travailler et surtout de ne pas baisser les bras. Ça été une période très compliquée, éprouvante mentalement mais on prend son mal en patience.

Vous avez pu analyser votre adversaire ?

On l’a brièvement analysé. On s’est plus concentré sur moi, sur mon attitude. Ce que je dois faire face à un gaucher sur le plan technique et tactique. Derrière, à moi d’être en mesure de mettre tout ça en place.

On va aller titiller ceux qui ont des ceintures Souleymane Cissokho

Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Je suis dans un bon état d’esprit. Je me sens bien. J’ai surtout hâte de remonter sur le ring, de ressentir la sensation. Ça fait très longtemps. On va être vigilant sur les premiers rounds mais on va surtout essayer de mettre en place ma boxe, d’imposer mon rythme et mon style.

Quel sera l'objectif de ce combat de reprise ?

Ça va me permettre de retrouver le ring face à un adversaire expérimenté qui a, à son actif, plus de 30 combats. Mais aussi de savoir où je me situe, où est-ce que j’en suis après 16 mois sans combattre. On va essayer de rattraper le temps perdu.

C'est un nouveau combat aux États-Unis, c'est l'occasion de vous montrer encore un peu plus ?

Je suis très content de boxer aux États-Unis même si les combats dans mon pays, la France, me manquent. Matchroom Boxing, c’est une grosse boîte de promotion (elle gère également Anthony Joshua et Saul Alvarez entre autres), tout est bien organisé. Je suis très heureux. Je suis sous une carte incroyable avec plusieurs ceintures en jeu. Boxer dans ce type de réunion, ça fait grandir. Ça donne envie d’être en main-event.

Quand pourrait-on vous voir disputer une ceinture ?

Ça peut aller très vite. J’ai d’abord envie de disputer ce combat et voir où j’en suis. Et par la suite, je vais aller de l’avant pour aller chercher ces ceintures rapidement. C’est ce que je veux, c’est ce qui m’anime et c’est pour ça que je m’entraîne. On va continuer à travailler très dur, continuer à progresser. Et on va aller titiller ceux qui ont des ceintures, parce que c’est mon objectif. Je donnerai tout pour.

