France-Portugal au tournoi de qualification olympique : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France de handball a déjà un pied dans l’avion pour le Japon. A elle de mettre le deuxième pour participer aux JO de Tokyo, l’été prochain, lors de son dernier match du tournoi de qualification olympique (TQO), ce dimanche, face au Portugal. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TMC.

Avec deux victoires en deux matchs, contre la Croatie (30-26) et la Tunisie (40-29), Guillaume Gille et ses joueurs se sont considérablement ouverts le chemin vers le pays du soleil levant. Un nouveau succès ou même un match nul face aux Portugais leur permettrait de valider leur billet. Une défaite par moins de six buts pourrait même leur suffire. «On est plutôt en ballottage favorable», a confié Valentin Porte.

Mais les Bleus restent concentrés et ne s’accordent aucun relâchement pour atteindre leur objectif. «Rien n’est fini. On ne va pas prendre ce match à la légère et on va le jouer pour le gagner», a ajouté Porte. Surtout face à une équipe portugaise qui va tout faire pour décrocher sa qualification pour la première fois de son histoire et qui a souvent posé des problèmes aux Tricolores ces dernières années.

Si les coéquipiers de Michaël Guigou se sont largement imposés, en janvier, au Mondial en Egypte (32-23), le Portugal avait précipité l’élimination de la France à l’Euro 2020, après l’avoir déjà battue en qualifications quelques mois plus tôt. Méfiance donc pour les Bleus.

Depuis leur émergence sur la scène internationale aux JO de Barcelone en 1992 (médaille de bronze), les handballeurs français ont disputé chaque édition des JO et même joué les trois dernières finales (or à Pékin-2008 et Londres-2012, argent à Rio-2016). Ils savent ce qu’il leur reste à faire pour espérer récidiver.