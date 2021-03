Handball : l’équipe de France qualifiée pour les JO de Tokyo si…

L’équipe de France de handball a son billet pour les JO de Tokyo dans les mains. Il ne lui reste plus qu’à le valider, ce dimanche, à Montpellier, lors de son dernier match du tournoi de qualification olympique face au Portugal. Voici les différents scénarios pour que les Bleus s'envolent pour le Japon.

Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, contre la Croatie (30-26) puis la Tunisie (40-29), Michaël Guigou et ses coéquipiers ont fait deux tiers du chemin. Il ne leur reste plus qu’à terminer le travail face aux Portugais. Et les Tricolores, qui n’ont manqué aucun rendez-vous olympique depuis leur émergence à Barcelone en 1992, seront assurés de poser les pieds au pays du soleil levant en cas de victoire ou de match nul.

Même en cas de défaite, les hommes de Guillaume Gille seront qualifiés s’ils s’inclinent de moins de six buts ou de sept buts en marquant au moins 22 buts. Ils pourraient également être assurés d’aller à Tokyo avant le coup d’envoi de la rencontre si la Croatie ne venait pas à bout de la Tunisie un peu plus tôt.

Autant dire que les Bleus ont toutes les cartes en main pour participer aux JO, même s’ils préfèrent ne pas faire de plan sur la comète contre une équipe qu’ils ont battu au dernier Mondial en Egypte, avant de terminer à la 4e place un an après la déroute à l’Euro 2020. «L’idée, c’est d’occulter tout le contexte de qualification, de calcul, et de se centrer sur ce que l’on a à faire», a insisté le sélectionneur. Et de bien le faire pour décrocher la récompense tant désirée.

La France qualifiée si…

Victoire ou nul



Défaite par moins de six buts d’écart



Défaite par sept buts d’écart en marquant au moins 22 buts



La Croatie fait match nul ou perd contre la Tunisie