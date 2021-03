Handball : malgré sa défaite contre le Portugal (29-28), la France est tout de même qualifiée pour les JO de Tokyo

L'équipe de France de handball a validé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo malgré sa défaite face au Portugal (29-28), dimanche lors de la dernière journée du TQO.

Ouf ! Les champions olympiques 2008 et 2012 et médaillés d'argent en 2016 seront bien présents à Tokyo cet été (23 juillet-8 août). Les Tricolores terminent ce TQO de Montpellier avec deux victoires en trois rencontres. Depuis leur éclosion au plus haut niveau en 1992 à Barcelone, les Français n'ont raté aucune édition des JO, disputant les trois dernières finales olympiques.

Portugal France





On va à Tokyo (et ce soir c'est tout ce qui compte) ! #BleuetFier #DirectionTokyo pic.twitter.com/ZiKm8dVkeL — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) March 14, 2021

Le Portugal pour Quintana

Ce succès du Portugal élimine en revanche la Croatie et donne aux Lusitaniens le second billet pour le Japon. Les Lusitaniens se qualifient pour la première fois pour les Jeux olympiques.

Une magnifique nouvelle pour cette nation qui, il y a quelques jours seulement avait enregistré le décès de son gardien Alfredo Quintana, victime d'un arrêt cardiaque le 22 février et décédé quatre jours plus tard.

Le bel hommage des Portugais à Quintana #FRAPOR pic.twitter.com/yW0UsQVKmR — Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) March 14, 2021

