Italie : Cristiano Ronaldo s'offre un triplé et dépasse officiellement Pelé

Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé en 32 minutes dimanche lors de la victoire de la Juventus Turin à Cagliari (1-3). Le Portugais en a aussi profité pour dépasser la légende Pelé.

C’est ce qui s’appelle faire taire les critiques. Après l’élimination de la Juve en Ligue des champions, le Portugais a tout fait aux Sardes en première mi-temps : tête surpuissante sur corner (10e), penalty obtenu et transformé (25e), frappe croisée du gauche en force (32e).

S’il aurait pu être expulsé après un geste dangereux, pied en avant sur le gardien sarde Alessio Cragno, touché au menton, Cristiano Ronaldo, 23 buts en 23 matchs de Serie A (meilleur buteur du championnat), est entré dans la légende en dépassant officiellement le Roi Pelé.

Avec 770 buts, il double l'ancien meneur de jeu du Brésil et ses 767 buts. Il est désormais sur les talons de Romario (772) et se rapproche de Bican (802).

«Aujourd'hui, alors que j'atteins l'objectif officiel de 770e dans ma carrière professionnelle, mes premiers mots vont directement à Pelé, a expliqué Cristiano Ronaldo sur Instagram expliquant également pourquoi il ne s'était pas exprimé avant. Il n’y a aucun joueur au monde qui n’ait été élevé en écoutant des histoires sur ses matchs, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je reconnais l’objectif qui m’a placé en tête de la liste des buts mondiaux, battre le record de Pelé, quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver en grandissant en tant qu’enfant de Madère.»

«Je t'admire beaucoup et c'est un secret pour personne, a indiqué Pelé de son côté. Félicitations pour avoir battu mon nombre de buts en matchs officiels (…). Ma seule tristesse est de ne pas pouvoir te faire de câlins aujourd'hui.»