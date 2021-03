Ligue 1 : accroché à Monaco (0-0), Lille sous la menace du PSG

Tenu en échec à Monaco (0-0), dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1, Lille se retrouve désormais sous la menace du PSG qui reçoit Nantes (21h). En cas de victoire, Paris prendrait les commandes du championnat.

S’ils restent invaincus en 12 rencontres de Ligue 1, les Nordistes n’ont pas été en mesure de prendre trois points qui leur auraient fait le plus grand bien. Ce sont d’ailleurs les Monégasques qui auraient même pu l’emporter. D’ailleurs, dans la dernière minute de la rencontre, Mike Maignan a sauvé les siens grâce à un arrêt exceptionnel devant l'entrant Stevan Jovetic servi en profondeur par un autre entrant, Djibril Sidibé (90e+1).

Mais les hommes de Christophe Galtier, qui restent en tête (63 pts) avant le match du PSG contre Nantes, gardent l’ASM à distance (56 pts). Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder comptent toujours 4 points de retard sur Lyon, troisième.

«Quand on est capable de tenir tête à Paris, Lyon et Monaco, c'est révélateur de la qualité d'une équipe, a confié Thierry Oleksiak, entraîneur-adjoint de Lille. Quoiqu'il arrive sur le match de Paris (contre Nantes ce soir, ndlr), on restera sur ce qu'on sait faire. On est performant depuis un moment, performant contre les équipes du haut de tableau. On ne sera pas traumatisé si Paris gagne contre Nantes ce soir.»