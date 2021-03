Marseille : Pierre-Hugues Herbert privé de son premier titre par Daniil Medvedev

Battu par Daniil Medvedev (6-4, 6-7, 6-4) dimanche en finale du tournoi de Marseille, Pierre-Hugues Herbert n’est pas passé loin de décrocher son premier titre en simple sur le circuit ATP.

Alors qu’il possède un joli palmarès en double (19 titres dont 4 Grand Chelem et 1 Masters), l’Alsacien, 93e joueur mondial et dont c'était la 4e finale (après Winston-Salem, Shenzhen et Montpellier), était tout proche d’ajouter sa première ligne en simple, à 29 ans. Mais le Français, vainqueur du deuxième set, a finalement craqué au plus mauvais moment pour laisser le Russe décrocher son 10e titre.

Rageant mais pas honteux face à l’un des meilleurs joueurs de la planète. D’autant que Pierre-Hugues Herbert a réalisé une superbe semaine lors de laquelle il a battu le premier joueur du Top 5 de sa carrière, le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas (5e mondial).

«Je ne repars d'ici qu'avec du positif, a-t-il confié après la finale. Franchement, je sors de cette finale avec peu de regrets. J'ai livré une belle bataille contre le futur n°2 mondial. Cette finale est ma meilleure des quatre que j'ai jouées. Je vais me remettre au boulot et essayer d'aller chercher un titre. Contrairement à la tournée australienne, j'ai pris énormément de plaisir sur les deux dernières semaines.»

Désormais, Pierre-Hugues Herbert va retrouver son acolyte de double Nicolas Mahut, avec qui il disputera le tournoi d’Acapulco avant de se rendre à Miami pour le simple et le double.