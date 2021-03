Paris-Nice : Schachmann vainqueur au terme d’un incroyable scénario fatal à Roglic

Coup double pour Maximilian Schachmann. Déjà vainqueur en 2020, l’Allemand a remporté, ce dimanche, Paris-Nice au terme de la 8e et dernière étape, qui a réservé un scénario cruel à Primoz Roglic.

Décidément, les routes françaises réservent bien des (mauvaises) surprises au Slovène. Après avoir perdu le dernier Tour de France la veille de l’arrivée à Paris, Primoz Roglic a vu la course au soleil lui échapper lors de l’ultime étape, raccourcie et modifiée en raison du confinement de Nice et de ses alentours.

Un calvaire pour Roglic

Porteur du maillot jaune et promis à la victoire avec 52 secondes d’avance au classement général sur Schachmann, il a vécu un véritable calvaire du départ jusqu’à l’arrivée à Levens. Le n°1 mondial a été victime d’une première chute à 70 kilomètres de l’arrivée. Reparti avec le cuissard complétement déchiré et le fessier sérieusement égratigné, il a ensuite été à l’arrêt en raison d’un ennui mécanique.

Primoz Roglic décroché ! Victime d'un incident mécanique, le maillot jaune, attendu par ses coéquipiers, va tout faire pour revenir rapidement





▶Suivez l’étape en direct : https://t.co/CPmI9rG55i pic.twitter.com/DVnVv6MQPU — France tv sport (@francetvsport) March 14, 2021

Si ses coéquipiers sont venus à sa rescousse, il a tenté de combler seul son retard sur la tête de la course. En vain. Il a fini à plus de trois minutes de Cort Nielsen, qui s’est imposé au sprint, et surtout de Maximilian Schachmann.

Une terrible désillusion pour Roglic, qui avait été impressionnant tout au long de la semaine avec notamment trois victoires d’étapes. Il a finalement terminé à la 15e place à 2’16 du coureur de la Bora qui a conservé son titre. Il est devenu le premier coureur à gagner coup sur coup Paris-Nice depuis le Kazakh Alexandre Vinokourov en 2002 et 2003.

Primoz Roglic s'est consolé avec le maillot vert du classement par points. Anthony Perez s’est assuré, lui, le maillot à pois du meilleur grimpeur, alors que Aleksandr Vlasov, dauphin du Schachmann au général, s’est adjugé le maillot blanc du meilleur jeune.