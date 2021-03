Ski : Noël et Muffat-Jeandet à la fête, Pinturault en déroute

Un doublé tricolore. Clément Noël a remporté, ce dimanche 14 mars, le slalom de Kranjska Gora (Slovénie) devant son compatriote Victor Muffat-Jeandet. Quatrième de la première manche, Alexis Pinturault a enfourché et a perdu très gros dans la course au gros globe de cristal.

L’étreinte entre les deux hommes à l’arrivée était belle. D’un côté, Clément Noël savourait déjà le 8e succès de sa carrière en slalom à seulement 23 ans. Et sa joie était d’autant plus forte que c’était la première fois qu’il s’impose après avoir effectué le meilleur temps de la première manche. De l’autre, Victor Muffat-Jeandet se réjouissait de son premier podium dans la discipline.

Cinquième après la première manche, la natif d’Aix-lès-bains a été solide un tracé imaginé par l’entraîneur du Norvégien Henrik Kristoffersen pour offrir à la France son premier doublé sur un slalom de Coupe du monde depuis 2009 avec Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange.

«C’était super de partager ça avec Victor, je ne savais pas qu’il était en tête quand je suis parti et je m'étais concentré sur ma manche. Ça fait un moment qu'il tourne autour du podium en slalom, le voir monter sur le podium, qu’on fasse 1 et 2 c’est génial», s’est félicité Noël. Et d’ajouter : «La journée aurait pu être encore plus belle si Alexis avait concrétisé.»

Malheureusement le skieur Courchevel a connu une nouvelle journée compliquée. Très attendu et à la lutte pour la victoire après la première manche, il a enfourché dans le haut du parcours dans la seconde. Un abandon très mal venu dans la lutte pour le gros globe de cristal. Alors qu’il avait une très belle opportunité de prendre ses distances en l’absence de son rival Marco Odermatt, il reste plus que jamais sous la menace.

«Je ne suis pas forcément très heureux, ni très joyeux. Après avoir enfourché, forcément il y a plus de doute. Je ne suis pas dans la pente ascendante en ce moment contrairement à Marco Odermatt. C’est un tout, il y a de la fatigue nerveuse, de la fatigue physique et certainement que je me tends un peu en arrivant au bout de la saison. Je me suis certainement un peu crispé», a-t-il expliqué.

Le gros globe de cristal entre les deux hommes, récompense suprême qu’aucun des deux skieurs n’a encore remportée, se jouera la semaine prochaine lors des finales (une descente, un super-G, un géant, un slalom) à Lenzerheide (Suisse).