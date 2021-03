FC Barcelone : un nouveau record en vue pour Lionel Messi

Encore un peu plus dans l’histoire du FC Barcelone. Lionel Messi devrait égaler, ce lundi soir, face à Huesca en Liga, le record de Xavi du nombre de matchs disputés sous le maillot du Barça avec 767 toutes compétitions confondues.

En près de 17 ans de carrière en Catalogne, le sextuple Ballon d’or a déjà battu un grand nombre de records. Au fil des saisons, et de ses incroyables performances, le natif de Rosario est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec 659 buts, le meilleur passeur (289 passes décisives) ou encore le joueur ayant remporté le plus de trophées (34).

Il devrait en ajouter un nouveau. S’il participe à la rencontre contre Huesca, il va égaler Xavi au nombre de matchs joués avec les Blaugrana. Et il pourrait ensuite dépasser l’ancien milieu de terrain espagnol, ce week-end, face à la Real Sociedad, pour détenir seul le record. Reste à savoir s’il dépassera la barre des 800 matchs.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi, qui avait exprimé ses velléités de départ l’été dernier, entretient toujours le flou sur son avenir. Et avant de prendre sa décision, et d’éventuellement de quitter son club de toujours, il va tenter de décrocher un nouveau titre de champion d’Espagne et une nouvelle Coupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao le 17 avril prochain.