PSG : ce que l’on sait des cambriolages chez Angel Di Maria et le père de Marquinhos

Le PSG a connu une soirée mouvementée dimanche. Mais plus que la défaite face à Nantes (1-2) en clôture de la 29e journée de Ligue 1, ce sont surtout les cambriolages au domicile d’Angel Di Maria et chez le père de Marquinhos qui ont mis le club en émois et suscité de vives inquiétudes. Quelques heures après les faits, voici ce que l’on sait de ces événements.

A l’heure actuelle, les enquêteurs n’ont pas établi si ces deux cambriolages ont été coordonnés ou s’il s’agit d’une simple coïncidence. Mais ce qui est sûr, c’est que les malfaiteurs ont attendu cette rencontre pour passer à l’action.

Alors que Di Maria et Marquinhos étaient titulaire sur la pelouse du Parc des Princes, plusieurs inconnus sont parvenus à faire irruption dans le domicile de l’Argentin, sorti à l’heure de jeu par Mauricio Pochettino après que le coach a été alerté par Leonardo, et de la famille du Brésilien, qui a joué l’intégralité de la rencontre.

Des membres de la famille de n°11 parisien, qui avait déjà connu le même genre de mésaventure lorsqu’il évoluait à Manchester United, étaient présents au moment du passage à l’acte des cambrioleurs. Mais ils n’ont rien remarqué et il n’y a pas eu de violence. Les malfrats seraient repartis avec le contenu d’un coffre-fort situé à l’étage de la demeure de Di Maria. Des montres et des bijoux ont été dérobés pour un préjudice estimé à 500.000 euros, selon les informations de l’Equipe.

Le cambriolage a en revanche été plus violent chez le père de Marquinhos. Aux alentours de 21h, alors qu’il était sorti dans le jardin pour donner à manger à son chien, il a été surpris par deux hommes. Il a été forcé de les conduire dans la maison, où il a reçu plusieurs coups au niveau du visage, du thorax et des côtes.

Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé le domicile, où se trouvaient également deux adolescentes, et ils sont repartis avec des sacs à l’intérieur desquels ils ont mis leur butin (bijoux, objets de valeur, argent liquide) dont le préjudice reste encore à établir.

Avant de prendre la fuite, ils ont enfermé le père du capitaine parisien et les deux jeunes filles dans la suite parentale. «Personne n’a souffert et tout le monde va bien. Plus de peur que de mal», a rassuré Marquinhos sur son compte Instagram.

Angel Di Maria et Marquinhos s’ajoutent à la liste impressionnante des joueurs parisiens cambriolés ces dernières années. Cette saison, Mauro Icardi a lui aussi été la cible de cambrioleurs, pour un préjudice estimé à plus de 400.000 euros.

Quelques jours avant l’attaquant argentin, Sergio Rico avait également subi une violation de son domicile, où la somme de 25.000 euros avait notamment été dérobée. Et avant eux, Daniel Alves avait connu les mêmes désagréments, tout comme Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi ou encore Eric Maxim Choupo-Moting.