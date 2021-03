UFC : Ciryl Gane, bientôt face au n°2 des poids lourds ?

Ciryl Gane pourrait affronter prochainement le n°2 des poids lourds de l’UFC, Derrick Lewis. Le Français a confié sur Twitter qu’il était prêt.

Désormais quatrième mondial depuis sa récente victoire sur Jairzinho Rozenstruik, le combattant tricolore, invaincu dans les octogones de MMA (8 victoires en autant de combats), se rapproche de plus en plus d’un possible titre.

Alors qu’il a battu Curtis Blaydes, Derrick Lewis a confié qu’il était d’accord pour affronter Ciryl Gane dans une récente interview. «Je veux combattre quiconque est prêt, a lancé «The Beast» à Joe Rogan dans des propos traduits par La Sueur. Je sais que ma fenêtre de tir pour gagner de l’argent commence à se réduire. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour gagner de l’argent, alors je ne veux pas rester inactif. Je ne sais pas comment l’UFC veut construire ce gars Ciryl Gane, ou s’ils veulent le faire entrer tout de suite dans le mix. J’ai commencé à être tagué pendant son combat, car les fans disaient que le combat Gane contre Rozenstruik n’était pas pire que le combat entre moi et Francis.»

Ce à quoi, le natif de La Roche-sur-Yon a répondu : «OK Derrick Lewis, je suis partant. UFC, Mick Maynard (celui organise les combats), organisez le combat ! #NimporteQuiNimporteQuand»

Considéré comme l'un des plus puissants de la catégorie, l'Américain Derrick Lewis est âgé de 36 ans. De son côté, le Français est beaucoup plus jeune (30 ans).