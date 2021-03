OM : la nouvelle organisation du secteur sportif dévoilée

L’OM a dévoilé mardi la nouvelle organisation de son secteur sportif dans laquelle Nasser Larguet, qui avait assuré l’intérim sur le banc avant l’arrivée de Jorge Sampaoli, a été reconduit.

«Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l'ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l'unité, l'exigence de la performance et le respect de l'identité OM», a ainsi déclaré Pablo Longoria dans un communiqué publié sur le site du club marseillais.

Le nouveau président, qui a succédé à Jacques-Henri Eyraud, a annoncé la création d’une «commission technique qui aura pour mission le pilotage de l'ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles.»

Larguet de retour à la formation

Cette commission est composée de Nasser Larguet, qui reste directeur de la formation, de David Friio, responsable du scouting qui est nommé «directeur technique chargé de l'équipe professionnelle et du scouting», et de Matthieu Bouchepillon, responsable du data nommé «directeur de la performance chargé de la collecte et de l'analyse des données techniques».

Après la mise à pied du Portugais André Villas-Boas début février et jusqu'à l'arrivée de Jorge Sampaoli début mars, Nasser Larguet a assuré l'intérim sur le banc de l'équipe première de l'OM. Sous sa direction, les Marseillais ont remporté deux matches (un en L1, un en Coupe de France), fait 4 matches nuls, et concédé 3 défaites, dont une élimination humiliante en Coupe de France face aux amateurs de National 2 de Canet-en-Roussillon pour son dernier match (1-2).

Depuis son arrivée, le technicien argentin a remporté deux matchs contre Rennes (1-0) et Brest (3-1).