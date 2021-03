PSG : La police est intervenue au domicile d’Angel Di Maria une heure avant le cambriolage

Et si le cambriolage au domicile d’Angel Di Maria avait pu être évité ? C’est la question qui se pose, alors que L’Equipe révèle, ce mardi, que la police est intervenue dimanche soir, chez l’attaquant argentin du PSG, avant le passage à l’acte des malfaiteurs.

Les forces de l’ordre avaient été alertées par le voisinage. Une heure environ avant le cambriolage, des voisins d'Angel Di Maria ont appelé le commissariat de Neuilly-sur-Seine après vu passer des personnes dans leur jardin. Une équipe de police s’est rendue sur place, mais les agents n’ont rien constaté de suspect et n’ont trouvé personne sur les lieux.

Stationné devant l’entrée de la maison, l’agent de sécurité, employé par le joueur parisien, a été prévenu de la présence d’éventuels malfrats, mais il n’a lui non plus rien constaté d’anormal à l’intérieur du logement et la police est repartie. Mais une heure plus tard, elle a été rappelée par ce même agent pour signaler le cambriolage.

Les faits ont été découverts par la femme d’Angel Di Maria. Si elle était présente dans le domicile, elle n’a rien entendu, ni aperçu les cambrioleurs qui sont repartis avec le contenu d’un coffre-fort situé au 2e étage pour un préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Face à ce cambriolage et celui subi par le père de Marquinhos le même soir, le PSG a décidé de renforcer la sécurité devant le domicile de ses joueurs. S’ils disposent déjà de maisons équipées de vidéo surveillance ou d’alarmes, ils vont bénéficier d’une surveillance humaine postée devant leur logement 24h/24 pendant une certaine période. Ce dispositif de sécurité renforcé sera pris en charge par le club parisien, qui avait agi de la même manière après les attentats survenus en 2015.