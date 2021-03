PSG-Lille, 8e de finale de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG et Lille s’affrontent mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Voici les détails de la programmation TV.

Avancé en raison de la qualification du club de la capitale pour les quarts de finale de la Ligue des champions, prévus en même temps que les autres 8es de la compétition, début avril, ce choc entre les deux premiers du championnat de France s’annonce assez indécis.

Entre des Lillois, récemment éliminés de la Ligue Europa et qui se demandent si garder des forces pour le championnat ne serait pas plus avantageux et des Parisiens qui restent sur une défaite à domicile contre Nantes et un épisode de cambriolages marquants (Angel Di Maria et père de Marquinhos), ce 8e de finale, initialement prévu à 14h00 puis 16h45 et finalement à 17h45, promet d’être riche en suspense.

«J'ai lu que j'allais mettre une équipe D, pas B ou C... mais D. Il y a de la fatigue donc automatiquement il y a de la gestion. Je crois avoir deux équipes A», a toutefois confié Christophe Galtier. En face Mauricio Pochettino devra faire sans Neymar. Pas une bonne nouvelle lorsque l’on sait que Paris n’a remporté aucune de ses grandes affiches au Parc des princes (Marseille, Lyon, Manchester United, Monaco, Barcelone) cette saison.

Programme TV

PSG-Lille

8e de finale de Coupe de France

Mercredi 17 mars

17h45 sur France 2 et Eurosport 2