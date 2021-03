Real Madrid-Atalanta Bergame : Zidane et ses hommes sur leur garde

Le Real Madrid, vainqueur à l’aller (0-1), reçoit mardi soir en 8e de finale retour de la Ligue des champions une Atalanta Bergame capable de réaliser une énorme surprise.

En Italie, les hommes de Zinédine Zidane, qui devait faire face à plusieurs absences dont Sergio Ramos et Karim Benzema, étaient parvenus à l’emporter grâce à un but en fin de rencontre de Ferland Mendy. Un ouf de soulagement pour les Merengues qui traversent une saison plutôt compliquée.

Et c’est animés d’un fort sentiment d'injustice – l’Atalanta avait évolué à 10 contre 11 une majeure partie de la rencontre pour une expulsion jugée sévère – que les Italiens se présenteront à Madrid.

Quart-de-finaliste de l'édition précédente – battue par le PSG –, la «DEA» voyage bien en Ligue des champions. L’actuel quatrième de la Serie A n'a d’ailleurs ramené que des victoires de ses déplacements : FC Midtjylland (4-0), Liverpool (2-0) et Ajax Amsterdam (1-0). Et surtout, sans encaisser le moindre but.

Reste qu’en face, à Madrid, un homme sera de retour : Karim Benzema. Double buteur contre Elche en championnat samedi, l’attaquant français, auteur de 4 buts en C1 cette saison, est le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions (69 buts), à seulement trois longueurs de la troisième marche du podium occupée par Robert Lewandowski.