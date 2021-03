Suède : Zlatan Ibrahimovic fait son grand retour en sélection à 39 ans

Il est de retour. Près de cinq ans après avoir mis un terme à sa carrière internationale, Zlatan Ibrahimovic revient en équipe de Suède. L’attaquant de l’AC Milan a été retenu, ce mardi, par le sélectionneur Janne Andersson pour les premiers matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022.

Comme à chaque fois, «Ibra» a eu le sens de la formule pour réagir à son come-back. «Le retour du Dieu», a-t-il posté sur les réseaux sociaux avec une photo de lui vêtu du maillot de la Suède. Une tunique qu’il n’a plus porté depuis juin 2016 et l’Euro organisé en France. Depuis, l’ancien parisien avait multiplié les appels du pied et déclaré à plusieurs reprises que la sélection lui «manquait», sans être pour autant rappelé.

Mais après avoir rencontré le sélectionneur au cours d’une réunion, qualifiée de «bonne et fructueuse» par la fédération suédoise de football, Zlatan Ibrahimovic, toujours aussi performant et décisif à 39 ans, a finalement été sélectionné pour les rencontres qualificatives au Mondial 2022 face à la Géorgie et le Kosovo pour le Mondial-2022, ainsi que pour le match amical contre l’Estonie.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de Suède avec 62 buts en 116 sélections, «Ibra», qui a passé début février la barre des 500 buts en club, devrait également participer à l’Euro 2020 en juin prochain, où lui et ses coéquipiers seront opposés à l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie dans le groupe E. Avec l’objectif d’agrémenter son compteur et de forger encore un peu plus sa légende.