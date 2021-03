UFC : le public va faire son grand retour autour des octogones

Le patron de l’UFC a annoncé mardi le grand retour du public le 24 avril prochain lors de l’UFC 261 qui verra la revanche entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal.

«Cela fait plus d’un an que j’attends ce jour où je vous annoncerai qu'on est de retour, a indiqué Dana White dans une vidéo publié sur Twitter. L’UFC 261 aura lieu le 24 avril à Jacksonville devant une salle pleine de fans, la VyStar Veterans Memorial Arena. Et vous savez que je vais proposer une carte incroyable, devant 15.000 fans.»

Alors que la prestigieuse ligue de MMA enchaîne les événements depuis mai 2020 après avoir repris à huis clos en Floride puis à Abou Dhabi après deux mois d’arrêt suite à la pandémie de Covid-19, elle va retrouver son bouillant public. Un protocole sanitaire sera mis en place pour accueillir ces 15.000 spectateurs.

En tout cas, les chanceux présents pourront admirer la revanche tant attendue entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal pour la ceinture des mi-moyens. Mais pas seulement. Lors de la soirée, Valentina Shevchenko sera opposée à Jessica Andrade et Zhang Weili à Rose Namajunas.

