Une proposition de loi contre le streaming sportif illégal étudié à partir de ce mercredi à l'Assemblée

Une proposition de loi LREM sur le sport sera débattue à partir de ce mercredi à l’Assemblée nationale. Elle comprend notamment l’article 10, qui vise à lutter contre le streaming illégal de contenus sportifs.

«Lors du dernier Clasico (OM-PSG, ndlr), il y avait plus de pirates devant la télé que d'abonnés et de spectateurs abonnés», a expliqué le député Cédric Roussel, co-rapporteur de la proposition de loi. «Le nouveau dispositif va nous permettre de lutter contre ce fléau, et préserver la valeur des droits TV pour les années à venir», a-t-il ajouté auprès de Franceinfo.

«C’est difficile d’évaluer l’étendue des pertes, mais le Conseil d’État a parlé de 800 millions d’euros quand les diffuseurs eux-mêmes ont évoqué 500 millions d’euros», a confié à la radio nationale Pauline Blasser, secrétaire générale de la Haute Autorité pour la protection des œuvres et la protection de la création sur internet (Hadopi).

La proposition de loi propose une procédure judiciaire pour «le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct». L’autorité judiciaire «pourra ordonner le blocage de sites contrefaisants pour toute la durée d’une compétition, dans la limite de douze mois».

Le football largement en tête du streaming sportif illégal

La Haute Autorité pour la protection des œuvres et la protection de la création sur internet devient ainsi un «tiers de confiance» entre les ayants droits et les personnes visées par les demandes de blocage, retrait ou déréférencement.

En décembre dernier, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) avait révélé dans un rapport qu’environ deux millions d’internautes par mois regardent des rencontres sportives de manière illicite. Le football se trouve en tête des audiences avec 77% des consommateurs illicites, dans le tennis (44%) et le rugby (43%).

Mercredi 10 mars, trois hommes âgés de 43 à 57 ans ont été condamnés solidairement mercredi à verser plus de sept millions d'euros de dommages et intérêts à Canal Plus, beIN Sports et RMC Sports par le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir créé et alimenté des sites illégaux de streaming sportif.

Les individus condamnés diffusaient sur «une galaxie de sites», depuis au moins 2014 et jusqu'en 2018, des événements sportifs (football, basket, rugby...) réservés aux abonnés de chaînes payantes.

La proposition de loi LREM étudier à partir de mercredi comprend également des mesures sur la gouvernance des fédérations, l'accès des équipements sportifs scolaires aux clubs ou encore la lutte contre les paris truqués.