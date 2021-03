Comment les organisateurs d’événements sportifs et les marques s’organisent-ils quand tout reste encore incertain ?

Depuis un an, le monde sportif se retrouve dans une position assez complexe avec la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires. Entre huis clos et événements reportés ou annulés, les organisateurs ou marques doivent trouver des solutions pour parvenir à développer leurs projets.

C’est un véritable casse-tête qui touche le monde du sport dans sa globalité. Comment préparer un événement sportif, lancer une marque ou une collection lorsque tout reste encore incertain à cause de la crise liée au coronavirus ? Pas facile. Mais alors que certaines compétitions se retrouvent annulées ou reportées, beaucoup parviennent toutefois à trouver des solutions.

Au niveau international, les gros événements se disputent souvent à huis clos depuis des mois (tennis, football, basket, athlétisme, boxe, MMA), ce qui permet aux sportifs professionnels de pouvoir pratiquer leur discipline et «divertir» le public et leurs fans. Malheureusement, chez les amateurs, ce n’est pas encore possible.

Toutefois, certaines disciplines ont su adapter leurs événements et les organiser de manière «virtuelle». C’est notamment le cas des «runs», qui se sont énormément développés depuis près d’un an et le début de la crise liée au Covid-19. Mais il n’y a pas que les courses.

«En janvier, nous avons organisé un événement Zumba virtuel gratuit d’une durée de 24 heures animé par 150 professeurs de 50 pays différents, explique Dave Sibley, directeur général de Zumba Fitness Europe. Le ‘lieu’ des cours se déplaçait à travers le monde avec le soleil, fuseau horaire par fuseau horaire, et les participants pouvaient rester aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Plusieurs centaines de milliers se sont joints à l’événement, quelques-uns effectuant les 24 heures complètes.»

s'armer de patience

Habituellement, «Zumba» organise une convention mondiale aux Etats-Unis en juillet, accueillant 8.000 professeurs du monde entier. Il a donc fallu tout préparer du côté de la logistique pour que cela fonctionne à merveille. «C'était quelque peu complexe sur le plan logistique et exigeait une solide préparation, avoue Dave Sibley, ravi que son événement ait fonctionné. Il y avait deux aspects assez évidents mais critiques à la préparation. Le premier était le test de la technologie pour s'assurer qu'un flux pouvait durer les 24 heures complètes et que le matériel qui l'alimentait pouvait fonctionner avec succès pendant cette période. Nous avons reproduit l'expérience à plusieurs reprises pour tester la technologie.»

Et qu’en est-il des marques qui tentent de lancer une nouvelle gamme ? «C'était très compliqué sous de nombreux aspects, explique Filippo Antoniello, Brand manager Compete trade and consumer marketing d’Arena, qui a lancé sa gamme Bishamon que portera notamment Florent Manaudou en vue des JO de Tokyo. Le monde de la natation a été gelé pendant un an et c'est malheureusement ce «certain contexte» qui a tout compliqué. (…) Nous étions prêts à lancer cette collection en avril 2020.»

Il a donc fallu s'armer de patience et attendre que le monde «reprenne» pour enfin pouvoir lancer cette gamme de produits. «Mais ces mois difficiles sous le sceau de la fermeture et des restrictions ne nous ont pas rendus pessimistes, confie Filippo Antoniello. Ils nous ont donné le temps de réaliser quelque chose de très important - nous avons beaucoup plus à célébrer, à rendre hommage. Des millions de personnes ont souffert cette année - leur propre santé, la perte d'un être cher, la perte de leur emploi, la perte de leurs moyens de subsistance - et d'une manière ou d'une autre, presque tout le monde a été touché.»

La patience et la compréhension, c’est également le crédo adopté par les créateurs de la toute jeune marque Aerth, née en 2020. «Les difficultés rencontrées ont été nombreuses et la crise sanitaire n’étant pas réglée à ce jour, nous nous attendons à ce que la situation reste compliquée dans les mois à venir, expliquent Patrick Daniel et Fabrice Pruniaux, les deux fondateurs de cette marque qui allie élégance et confort. Par exemple, en période de confinement, organiser des photoshoots des nouvelles collections n’a pas été simple ! De même, lors de notre premier Pop-Up à Paris (du 15 janvier au 14 février), le couvre-feu à 18 heures a fortement réduit les possibilités d’accueillir le public pour voir et essayer les produits. Mais cette situation est la même pour tout le monde et nous bénéficions sans doute aussi, dans la mesure où c’est notre modèle économique, d’une attention particulière pour les réseaux sociaux et un intérêt croissant pour les achats sur internet.»